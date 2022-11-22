«Сложно аргументировать»: Что мешает индексировать пенсии работающим пенсионерам

Собеседница НСН указала и на разночтения, которые мешают депутатам и общественникам аргументировать правительству.

«Что касается бюджетных ограничений, то безусловно это дополнительные средства, которые требуются получить в бюджете и направить ПФР на выплату. В теории пенсионного страхования пенсия является страховкой от утраты трудоспособности, а не выплатой в связи с достижением пенсионного возраста. Формально все на своих местах, нарушений Конституции нет, и сложно аргументировать правительству», - отметила Починок.

Ранее правительство не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. В заключении кабмина отмечается, что на перерасчет потребуется 538 миллиардов рублей, однако, откуда можно взять эти средства, авторы законопроекта не указали.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2015 года. Работающие пенсионеры, как говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе. В тоже время, как следует из данных ПФР и Росстата, число работающих пенсионеров в России снизилось почти до минимума за 18 лет. На 1 октября число работающих на пенсии россиян составило 8,1 млн человек. Таким образом, их число стало почти минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 млн).

