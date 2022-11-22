«Сложно аргументировать»: Что мешает индексировать пенсии работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров индексация пенсий происходит только на бумаге и формально нарушений нет, сказала НСН экономист Наталья Починок.
Формально,на бумаге, в России производится индексация страховых пенсий работающим пенсионерам, поэтому общественникам сложно найти аргументы для правительства, чтобы выбить отдельную индексацию для этой категории россиян, заявила председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Наталья Починок в беседе с НСН.
Ранее РБК со ссылкой на письмо зампреда правления ПФР Наталии Петровой сообщил, что индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к негативным последствиям. В частности, индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим. Починок считает, что нужно возвращать существовавший до 2015 года порядок индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Формально – на бумаге – индексация пенсий производится: неработающим пенсионерам - в реальных денежных выплатах, а работающим пенсионерам индексация происходит на бумаге, и в момент выхода на пенсию они получают выплату со всеми индексациями, которые производились ранее. Формально нарушений нет... Но тема индексации пенсий работающим пенсионерам поднималась неоднократно. Нужно вернуть ранее существовавший порядок. Большинство людей ходит на работу не из лучшей жизни, а для получения большего дохода, который позволит выйти им из категории нуждающихся», - сказала Починок.
Собеседница НСН указала и на разночтения, которые мешают депутатам и общественникам аргументировать правительству.
«Что касается бюджетных ограничений, то безусловно это дополнительные средства, которые требуются получить в бюджете и направить ПФР на выплату. В теории пенсионного страхования пенсия является страховкой от утраты трудоспособности, а не выплатой в связи с достижением пенсионного возраста. Формально все на своих местах, нарушений Конституции нет, и сложно аргументировать правительству», - отметила Починок.
Ранее правительство не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. В заключении кабмина отмечается, что на перерасчет потребуется 538 миллиардов рублей, однако, откуда можно взять эти средства, авторы законопроекта не указали.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2015 года. Работающие пенсионеры, как говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе. В тоже время, как следует из данных ПФР и Росстата, число работающих пенсионеров в России снизилось почти до минимума за 18 лет. На 1 октября число работающих на пенсии россиян составило 8,1 млн человек. Таким образом, их число стало почти минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 млн).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре
- Взрыв прогремел в участке полиции на юге Таиланда
- Нарышкин заявил о попытках США провоцировать конфликты в СНГ
- Госдума приняла заявление по расстрелу ВСУ военнопленных РФ
- Пушилин рассказал об успехах российской армии на павловском и угледарском направлениях
- ФСБ отчиталась о задержании около 70 подпольных оружейников по всей РФ
- В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии
- Москву накрыл ледяной дождь, перемежаемый ливнем
- СМИ: ЕС может серьезно расширить санкционные списки российских граждан
- Глава Минобороны Китая назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru