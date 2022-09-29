Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%

Страховые пенсии россиян по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют еще на 4,8%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра труда России Антона Котякова.

Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии по достижении 80 лет

Прибавку в среднем составит около тысячи рублей. После этого средний размер выплаты будет 21 тыс. 864 рубля. Отмечается, что суммарное повышение страховых пенсий за 2022 год превысит 15%, что больше прогнозируемого уровня инфляции на 12,4%.

Напомним, с 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования станут «Фондом пенсионного и социального страхования России», все функции прежних организаций сохранятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
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