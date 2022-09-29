Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%
Страховые пенсии россиян по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют еще на 4,8%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра труда России Антона Котякова.
Прибавку в среднем составит около тысячи рублей. После этого средний размер выплаты будет 21 тыс. 864 рубля. Отмечается, что суммарное повышение страховых пенсий за 2022 год превысит 15%, что больше прогнозируемого уровня инфляции на 12,4%.
Напомним, с 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования станут «Фондом пенсионного и социального страхования России», все функции прежних организаций сохранятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- СМИ: в Херсоне произошли взрывы
- Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%
- Вильфанд сообщил, ждать ли снег в Москве в октябре
- СМИ: ЕС хочет запретить импорт косметики и туалетной бумаги из России
- Захарова прокомментировала слова Байдена о желании «покончить» с СП-2
- СМИ: в аэропорту Лондона столкнулись два пассажирских самолета
- Более 1 млн человек осталось без света во Флориде из-за урагана
- Бельгия выразила готовность обучать украинских военных
- Эрдоган намерен 29 сентября обсудить с Путиным ситуацию на Украине
- Госдеп назвал «дезинформацией РФ» версию о причастности США к диверсии на «Северном потоке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru