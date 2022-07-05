Работай, плати, уходи: Бессараб рассказала, как действует покупка стажа для пенсии
Депутат Светлана Бессараб в эфире НСН отметила, что невозможно купить трудовой стаж для пенсии, не работая.
В России возможен вариант покупки недостающего трудового стажа, благодаря которому можно выйти на пенсию даже раньше тех, кто продолжает работать за маленькую зарплату. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» заявила, что россияне, которым к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж. Бессараб подтвердила, что такая мера востребована среди россиян.
«Существуют ограничения – то есть всю пенсию таким способом нельзя накопить. Но граждане действительно прибегают к такой мере. Если у гражданина для выхода на пенсию не хватает стажа в размере полугода-года, в этом случае, конечно, имеет смысл докупить такой стаж для того, чтобы была назначена пенсия. Но существуют ограничения по максимальной покупке стажа. Сегодня средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляет 19 тысяч 360 рублей. Это гораздо выше и предоставляется на пять лет раньше, чем страховая и социальная пенсия. Поэтому эта услуга пользуется популярностью. Вместе с тем, некоторые категории лиц вообще не знают об этой возможности», - рассказала она.
При этом депутат отметила, что иногда может получиться так, что заплатившие за стаж могут выйти на пенсию быстрее, чем работающие люди.
«Не получится не работать, а потом просто купить стаж. Работать необходимо, потому что страховая пенсия выплачивается из солидарного бюджета, и если мы не обеспечиваем сегодняшних пенсионеров, работая и отчисляя тариф страховых взносов на пенсионное обеспечение, то и мы в дальнейшем не можем рассчитывать на то, что будущие работники будут обеспечивать нас. Это солидарная система. Но, к сожалению, может быть так, что официально работающему человеку с небольшой зарплатой придется работать дольше, чтобы накопить баллы и стаж, чем тем, кто в итоге за него заплатит. Особенно это касается тех, кто работает в теневом секторе экономики и получает "серую" заработную плату. Конечно, это пониженные отчисления страховых взносов, и порой достаточно сложно на них набрать соответствующие баллы. Поэтому очень важно уже сегодня задуматься о том, на каких основаниях вы работаете», - подчеркнула она.
Член комитета ГД также объяснила, зачем нужны пенсионные коэффициенты.
«Коэффициенты влияют на размер пенсии. Во-первых, необходимо набрать их нужное количество. В 2028 году переходный период закончится, а пока их можно набрать меньше. Но коэффициенты можно набрать и за нестраховые периоды, когда мы не работаем по уважительным причинам. К ним относятся служба в армии – за каждый год учитывается 1,8 коэффициента; рождение ребенка и уход за ним. За первого ребенка за каждый год учитывается коэффициент 1,8, за второго уже – 3,6, за последующих – 5,4», - заключила Бессараб.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае дефицита бюджета в России не сократят расходы на пенсии и социальные пособия.
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