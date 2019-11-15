Слова Собчак про Крым проверят на экстремизм

Лидер партии ветеранов России Ильдар Резяпов обратился с просьбой провести проверку интервью российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак на экстремизм.

Резяпов убежден, что слова Собчак о необходимости повторного проведения референдума в Крыму содержат провокацию. Также в интервью украинской радиостанции «Новое время» телеведущая высказала мнение, что присоединение полуострова в РФ было произведено с нарушением международного законодательства.

Материалы интервью уже проходят психолого-лингвистическую экспертизу. Как отмечает прокуратура Москвы, результаты будут известны не ранее второго квартала 2020 года.