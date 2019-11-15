Слова Собчак про Крым проверят на экстремизм
Лидер партии ветеранов России Ильдар Резяпов обратился с просьбой провести проверку интервью российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак на экстремизм.
Резяпов убежден, что слова Собчак о необходимости повторного проведения референдума в Крыму содержат провокацию. Также в интервью украинской радиостанции «Новое время» телеведущая высказала мнение, что присоединение полуострова в РФ было произведено с нарушением международного законодательства.
Материалы интервью уже проходят психолого-лингвистическую экспертизу. Как отмечает прокуратура Москвы, результаты будут известны не ранее второго квартала 2020 года.
Отметим, что согласно статье 280-ФЗ от 25.07.2002 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы. Также возможен арест от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 7 лет. При этом, правонарушение с использованием СМИ грозят лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также на срок до 7 лет.
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