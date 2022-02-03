Сломавший руку женщине инспектор ГИБДД намерен отстаивать свою точку зрения
В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД, у которого произошел конфликт с сотрудницей уголовного розыска, сообщил, что на опубликованном видео люди увидели только концовку ситуации, сообщает телеканал «360».
Уже экс-инспектор ДПС заявил, что ролик был обрезан в нескольких местах. По его словам, начало инцидента было задолго до этого, и происходило на улице. Все началось с его задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли, сообщают «Известия».
«Эти же задержанные, возможно, кстати, также напишут заявление», — заявил бывший инспектор ДПС.
Как отметил мужчина, свою точку зрения он будет отстаивать, назвав свои действия полностью правомерными. При этом он признался, что о содеянном сожалеет.
Напомним, инспекторы ГИБДД из Санкт-Петербурга в драке сломали руку 24-летней сотруднице уголовного розыска. В Сети появилось видео инцидента, на кадрах видно, как девушка звонит кому-то и пытается объяснить ситуацию. После просьбы предъявить удостоверение пострадавшая толкнула одного из инспекторов, завязалась драка, вскоре раздались крики от боли.
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