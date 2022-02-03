Сломавший руку женщине инспектор ГИБДД намерен отстаивать свою точку зрения

Уже экс-инспектор ДПС заявил, что ролик был обрезан в нескольких местах. По его словам, начало инцидента было задолго до этого, и происходило на улице. Все началось с его задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли, сообщают «Известия».

«Эти же задержанные, возможно, кстати, также напишут заявление», — заявил бывший инспектор ДПС.

Как отметил мужчина, свою точку зрения он будет отстаивать, назвав свои действия полностью правомерными. При этом он признался, что о содеянном сожалеет.

Напомним, инспекторы ГИБДД из Санкт-Петербурга в драке сломали руку 24-летней сотруднице уголовного розыска. В Сети появилось видео инцидента, на кадрах видно, как девушка звонит кому-то и пытается объяснить ситуацию. После просьбы предъявить удостоверение пострадавшая толкнула одного из инспекторов, завязалась драка, вскоре раздались крики от боли.

