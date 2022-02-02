В Петербурге инспекторы ГИБДД избили сотрудницу угрозыска
Инспекторы ГИБДД из Санкт-Петербурга в драке сломали руку 24-летней сотруднице уголовного розыска. Об этом пишут Известия.
Как сообщают местные СМИ, конфликт начался в поздно вечером 31 января на служебной парковке у отдела полиции по Василеостровскому району. Отмечается, что девушка сделала замечание припарковавшимся гаишникам и вошла в здание. Затем инспекторы догнали сотрудницу угрозыска, потребовав предъявить служебное удостоверение, и пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника органов внутренних дел при исполнении.
В Сети появилось видео инцидента, на кадрах видно, как девушка звонит кому-то и пытается объяснить ситуацию. После просьбы предъявить удостоверение пострадавшая толкнула одного из инспекторов, завязалась драка, вскоре раздались крики от боли.
Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщила, что после конфликта начата служебная проверка, в ходе которой действиям участников инцидента дадут всестороннюю и объективную оценку. Против одного из инспекторов ГИБДД возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет «Свободная пресса».
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