В Петербурге инспекторы ГИБДД избили сотрудницу угрозыска

Инспекторы ГИБДД из Санкт-Петербурга в драке сломали руку 24-летней сотруднице уголовного розыска. Об этом пишут Известия.

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Как сообщают местные СМИ, конфликт начался в поздно вечером 31 января на служебной парковке у отдела полиции по Василеостровскому району. Отмечается, что девушка сделала замечание припарковавшимся гаишникам и вошла в здание. Затем инспекторы догнали сотрудницу угрозыска, потребовав предъявить служебное удостоверение, и пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника органов внутренних дел при исполнении.

В Сети появилось видео инцидента, на кадрах видно, как девушка звонит кому-то и пытается объяснить ситуацию. После просьбы предъявить удостоверение пострадавшая толкнула одного из инспекторов, завязалась драка, вскоре раздались крики от боли.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщила, что после конфликта начата служебная проверка, в ходе которой действиям участников инцидента дадут всестороннюю и объективную оценку. Против одного из инспекторов ГИБДД возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДракаПолицияСанкт-Петербург
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