Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Победитель лотереи из Петербурга не забрал 100 миллионов рублей выигрыша

Отмечается, что победитель обратился за выигрышем спустя почти два месяца после тиража: Земсков приехал в центр «Столото» в Москве, предоставил выигрышный билет и прошел идентификацию. После вычета налога мужчина получит 850 миллионов 100 тысяч рублей, пишет RT.

«Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр ... все окончательно разузнать ... Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность», — поделился Земсков.

Нижегородец рассказал, что планирует погасить кредиты и купить новый автомобиль.

Ранее стало известно, что 73-летняя пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерею более 300 млн рублей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Нижний НовгородВыигрышЛотерея
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