Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей
Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».
Отмечается, что победитель обратился за выигрышем спустя почти два месяца после тиража: Земсков приехал в центр «Столото» в Москве, предоставил выигрышный билет и прошел идентификацию. После вычета налога мужчина получит 850 миллионов 100 тысяч рублей, пишет RT.
«Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр ... все окончательно разузнать ... Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность», — поделился Земсков.
Нижегородец рассказал, что планирует погасить кредиты и купить новый автомобиль.
Ранее стало известно, что 73-летняя пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерею более 300 млн рублей, напоминает Ura.ru.
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