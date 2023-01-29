Победитель лотереи из Петербурга не забрал 100 миллионов рублей выигрыша
Победитель лотереи «Мечталлион» из Санкт-Петербурга не забрал огромный выигрыш. Участник лотереи получил 100 млн рублей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
Отмечается, что житель Санкт-Петербурга победил в розыгрыше 29 января.
Розыгрыши «Мечталлиона» организуют еженедельно. Первый состоялся 1 октября 2022 года.
Ранее самый большой джекпот в мире, сумма которого составила 2,04 млрд долларов, был разыгран в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CNN. Организаторы подтвердили, что как минимум в одном билете совпали все названные цифры.
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