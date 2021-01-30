Стали известны причины задержания главреда «Медиазоны»

Гамазов уточнил, что в вину его клиента полиция вменяет нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

В настоящее время Сергей Миронов находится в отделе полиции по Тверскому району Москвы.

В связи с незаконными акциями 23 января в России силовики провели задержания в 115 городах. В числе задержанных было около 40 журналистов, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев «Интерфаксу». Он отметил, что практически всех журналистов сразу отпустили после проверки документов.

Напомним, 17 января вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный. Сторонники Навального решили провести акцию в его поддержку 23 января. В связи с пандемией коронавируса российские власти не согласовали акцию.

