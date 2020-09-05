Следы Янтарной комнаты обнаружили в Калининграде
Следы Янтарной комнаты обнаружил в Калининграде историк Сергей Трифонов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».
По словам ученого, он обнаружил подземные ходы в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, которые соединяют с Королевским замком. Предположительно оттуда похитители могли вынести драгоценные панели и предметы интерьера Янтарной комнаты.
Отмечается, что на древних воротах, которые обнаружили ученые, изображены 88 рун.
«Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», — цитирует Трифонова РИА Новости.
Он также рассказал, что обнаружил под бункером затопленные комнаты с неопознанными ящиками. Выяснить, какое у них содержимое, проблематично из-за угрозы разрушения стен сооружения.
Янтарная комната была создана немецкими мастерами для короля Пруссии, после чего подарена Петру I. Она пропала весной 1945 года, ее поиски продолжаются все послевоенное время.
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