Следы Янтарной комнаты обнаружили в Калининграде

Отмечается, что на древних воротах, которые обнаружили ученые, изображены 88 рун.

«Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», — цитирует Трифонова РИА Новости.

Он также рассказал, что обнаружил под бункером затопленные комнаты с неопознанными ящиками. Выяснить, какое у них содержимое, проблематично из-за угрозы разрушения стен сооружения.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для короля Пруссии, после чего подарена Петру I. Она пропала весной 1945 года, ее поиски продолжаются все послевоенное время.

