Директор музея «Царское село» не верит, что поляки нашли Янтарную комнату

На северо-западе Польши в поселении Мамерки музейщики обнаружили вход в туннель на территории комплекса немецких бункеров. Как сообщил в эфире радиостанция RMF FM сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик, там может быть спрятана Янтарная комната.

Польские эксперты называют это прорывом в поисках. Музейщики, используя профессиональный георадар, установили местоположение подземного туннеля. После раскопок был обнаружен люк, который почти наверняка не открывался со времен войны.

Директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова, обсуждая заявление польских коллег, заявила НСН, что радоваться находке слишком рано. Пока еще ни одна "сенсация" не стала реальной.

«Я слышала об этой истории, но мы довольно привычные к таким новостям. Люди присылают нам подобные "сенсации" 2-3 раза в год. Они пишут, что точно знают местонахождение Янтарной комнаты. И на территории Польши ее тоже находили… Я точно знаю, что где-то комната дожидается своего часа… Может быть, это тот самый случай. Хотя нужно снимать плиту и смотреть, что там хранится, не факт, что Янтарная комната будет находиться там, все эти новости оказывались пока фейками», - предположила Таратынова.

Бартоломей Плебаньчик рассказал, что пока размеры туннеля неизвестны, но, скорее всего, вход в него был намеренно скрыт большим слоем земли. Чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним. Предположительно, в конце июня тоннель будет вскрыт - сейчас улаживаются все формальности.