Следующие длинные выходные в России будут в феврале

Следующие длинные выходные ожидаются в России в конце февраля, сообщает РИА «Новости».

До них будет шестидневная рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, так как рабочий день 22 февраля будет перенесен на 20 февраля. Затем россиян ожидает одна трехдневная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля.