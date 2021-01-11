Следующие длинные выходные в России будут в феврале

Следующие длинные выходные ожидаются в России в конце февраля, сообщает РИА «Новости».

До них будет шестидневная рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, так как рабочий день 22 февраля будет перенесен на 20 февраля. Затем россиян ожидает одна трехдневная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля.

Онищенко рекомендовал перенести новогодние каникулы на май

Всего в текущем году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ОтдыхКаникулы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры