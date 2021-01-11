Следующие длинные выходные в России будут в феврале
11 января 202104:23
Следующие длинные выходные ожидаются в России в конце февраля, сообщает РИА «Новости».
До них будет шестидневная рабочая неделя. Связано это с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, так как рабочий день 22 февраля будет перенесен на 20 февраля. Затем россиян ожидает одна трехдневная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля.
Всего в текущем году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru