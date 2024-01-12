Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова

«В суд поступило ходатайство ... об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», — отметили в учреждении.

Накануне у Удальцова прошел обыск, напоминает RT. Позже политика допросили и задержали. Лидеру «Левого фронта» предъявили обвинение в оправдании терроризма в интернете, ему может грозить от 5 до 7 лет заключения.

