Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова
Следствие ходатайствовало об аресте лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Басманный суд.
«В суд поступило ходатайство ... об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», — отметили в учреждении.
Накануне у Удальцова прошел обыск, напоминает RT. Позже политика допросили и задержали. Лидеру «Левого фронта» предъявили обвинение в оправдании терроризма в интернете, ему может грозить от 5 до 7 лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru