Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма
11 января 202419:08
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан Следственным комитетом по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову.
По ее словам, на данный момент Удальцов находится в статусе подозреваемого по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).
Адвокат прогнозирует, что Басманный суд Москвы изберет меру пресечения ее подзащитному 12 января.
Ранее утром Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году
- Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в $97 миллионов
- Запущен первый в мире стриминговый сервис для собак
- Из Google Play пропало приложение Экспобанка
- Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма
- Минздрав сообщил о тяжелом состоянии восьми пострадавших при обстреле Белгорода
- Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться в страну
- Российский боксер Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве
- Медведев: в 2023 году в ВС России поступило более 500 тысяч человек
- Массовое отравление бездомных собак произошло в Минводах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru