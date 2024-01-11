Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан Следственным комитетом по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову.

По ее словам, на данный момент Удальцов находится в статусе подозреваемого по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

Адвокат прогнозирует, что Басманный суд Москвы изберет меру пресечения ее подзащитному 12 января.

Ранее утром Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

