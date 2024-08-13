Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с бизнес-коучем Шабутдиновым

По её словам, «ока они не соединены с основным уголовным делом» блогера, который находится под арестом.

Отмечается, что всего Шабутдинову предъявлено 92 эпизода мошенничества.

Ранее член ОНК Арслан Хасавов заявил, что находящийся в СИЗО «Бутырка» Шабутдинов посещает спортзал и заказывает еду из ресторана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».