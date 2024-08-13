Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с бизнес-коучем Шабутдиновым
Следствие возбудило уголовные дела по ещё 22 эпизодам мошенничества, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила следователь в Таганском суде Москвы.
По её словам, «ока они не соединены с основным уголовным делом» блогера, который находится под арестом.
Отмечается, что всего Шабутдинову предъявлено 92 эпизода мошенничества.
Ранее член ОНК Арслан Хасавов заявил, что находящийся в СИЗО «Бутырка» Шабутдинов посещает спортзал и заказывает еду из ресторана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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