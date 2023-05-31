«Творят чудеса»: Прилепин признался, что врачи его «собрали заново»

По словам Прилепина, самочувствие его постоянно меняется, о выписке речь пока не идет. Писатель добавил, что врачи «творят чудеса», помогая ему восстановиться. По прогнозам врачей, писатель снова начнет ходить лишь через 6-8 месяцев.

Прилепин отметил, что продолжает интересоваться новостями с фронта, поскольку там находятся его друзья и сослуживцы.

Он также рассказал о ежедневных визитах жены и детей и поблагодарил незнакомых ему людей за молитвенную поддержку и за слова поддержки в интернете. Прилепин добавил, что его поддерживают бойцы и командиры его батальона и Росгвардии. «Саша Злой Шубин, погибший рядом со мной, поддерживает меня с того света», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Прилепин продолжит реабилитацию в обычной палате. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

