«Творят чудеса»: Прилепин признался, что врачи его «собрали заново»
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, ставший жертвой покушения в Нижегородской области 6 мая, дал первое большое интервью после нескольких дней комы и реанимации. Об этом сообщило издание NEWS.ru.
По словам Прилепина, самочувствие его постоянно меняется, о выписке речь пока не идет. Писатель добавил, что врачи «творят чудеса», помогая ему восстановиться. По прогнозам врачей, писатель снова начнет ходить лишь через 6-8 месяцев.
Прилепин отметил, что продолжает интересоваться новостями с фронта, поскольку там находятся его друзья и сослуживцы.
Он также рассказал о ежедневных визитах жены и детей и поблагодарил незнакомых ему людей за молитвенную поддержку и за слова поддержки в интернете. Прилепин добавил, что его поддерживают бойцы и командиры его батальона и Росгвардии. «Саша Злой Шубин, погибший рядом со мной, поддерживает меня с того света», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Прилепин продолжит реабилитацию в обычной палате. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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