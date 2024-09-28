Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны

Следствие продолжает расследование уголовного дела, связанного с поставками некачественного питания для нужд Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. На данный момент устанавливается точный размер причиненного ущерба.

Из документов следует, что суд решил продлить срок содержания под стражей обвиняемых. Арестованные топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат», среди которых Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, были задержаны 20 апреля.

Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

На судебном заседании ранее стало известно, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена, а качество предоставляемых услуг не соответствовало условиям договора. По данным следствия, сумма причинённого ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Также экспертное заключение признало некоторые сухпайки, упомянутые в деле, запрещенными к использованию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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