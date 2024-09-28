Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны
Следствие продолжает расследование уголовного дела, связанного с поставками некачественного питания для нужд Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. На данный момент устанавливается точный размер причиненного ущерба.
Из документов следует, что суд решил продлить срок содержания под стражей обвиняемых. Арестованные топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат», среди которых Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, были задержаны 20 апреля.
На судебном заседании ранее стало известно, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена, а качество предоставляемых услуг не соответствовало условиям договора. По данным следствия, сумма причинённого ущерба составила 1,3 млрд рублей.
Также экспертное заключение признало некоторые сухпайки, упомянутые в деле, запрещенными к использованию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильские бомбардировки привели к пожару на заправке у аэропорта Бейрута
- Средства ПВО за ночь сбили пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
- Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны
- Минздрав Сахалина: Демонстрация видео об аборте в школе не была согласована
- В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения
- Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
- В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
- Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
- Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине
- Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru