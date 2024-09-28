Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны

На судебном заседании ранее стало известно, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена, а качество предоставляемых услуг не соответствовало условиям договора. По данным следствия, сумма причинённого ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Также экспертное заключение признало некоторые сухпайки, упомянутые в деле, запрещенными к использованию, передает «Радиоточка НСН».

