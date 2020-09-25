Следствие назначило новую экспертизу причин смерти Магнитского

Между тем, в начале июля стало известно, что в рамках нового санкционного режима Лондон готовится ввести санкции в отношении граждан России, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как ожидается, назовёт имена попавших под санкции в понедельник, 6 июля, пишет Financial Times.

Уже известно, что им грозит запрет на въезд в Соединённое Королевство, а также заморозка счётов в британских банках, передаёт RT.

Аналогичные санкции британцы введут и в отношении лиц в Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

В рамках нового санкционного режима Лондон готовится ввести санкции в отношении граждан России, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как ожидается, назовёт имена попавших под санкции в понедельник, 6 июля, пишет Financial Times.

Уже известно, что им грозит запрет на въезд в Соединённое Королевство, а также заморозка счётов в британских банках.

Аналогичные санкции британцы введут и в отношении лиц в Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

