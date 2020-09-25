Следствие назначило новую экспертизу причин смерти Магнитского
Следствие начало новую экспертизу по делу Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО 11 лет назад. Она связана с проверкой версии о применении к нему боевого отравляющего вещества. Об этом рассказал представитель матери аудитора фонда Hermitage Capital, адвокат Николай Горохов.
«Следствие проводит новую экспертизу по делу Магнитского. С ее материалами нас не знакомят, однако я полагаю, что она связана с версией об отравлении юриста боевым отравляющим веществом. Эта версия была впервые озвучена на пресс-конференции в Генпрокуратуре в 2018 году», - подчеркнул Горохов.
Между тем, в начале июля стало известно, что в рамках нового санкционного режима Лондон готовится ввести санкции в отношении граждан России, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как ожидается, назовёт имена попавших под санкции в понедельник, 6 июля, пишет Financial Times.
Уже известно, что им грозит запрет на въезд в Соединённое Королевство, а также заморозка счётов в британских банках, передаёт RT.
Аналогичные санкции британцы введут и в отношении лиц в Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
В рамках нового санкционного режима Лондон готовится ввести санкции в отношении граждан России, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как ожидается, назовёт имена попавших под санкции в понедельник, 6 июля, пишет Financial Times.
Уже известно, что им грозит запрет на въезд в Соединённое Королевство, а также заморозка счётов в британских банках.
Аналогичные санкции британцы введут и в отношении лиц в Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
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