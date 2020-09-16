В ЕС хотят ввести санкционный режим по примеру «Акта Магнитского»

Евросоюз может создать режим санкций по аналогии «Акта Магнитского», действующего в Соединённых Штатах Америки. Об этой идеи рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС.

По словам главы исполнительной власти Евросоюза, Еврокомиссия уже подготовила соответствующие предложения, отмечает RT. Урсула фон дер Ляйен также завила, что Евросоюз в обязательном порядке отреагирует на ситуацию с Алексеем Навальным. С таким предупреждением она выступила в адрес сторонников развития отношений с Российской Федерацией.

Вашингтон в декабре 2012 года принял так называемый «акт Магнитского», подразумевающий введение санкций в отношении граждан РФ, которые причастны, по мнению американской администрации, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона.

Адвокат и аудитор Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве. Его арестовали годом ранее по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.

