Следствие просит об аресте бывшего схимонаха Сергия

СК РФ просит арестовать на два месяца отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы суда Ирина Софинская.

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Ранее во вторник сообщалось, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и доставили в Москву.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение по трем статья УК РФ. Речь идет о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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