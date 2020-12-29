Следствие просит об аресте бывшего схимонаха Сергия

Ранее во вторник сообщалось, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и доставили в Москву.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение по трем статья УК РФ. Речь идет о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве, передает RT.

