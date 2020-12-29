Следствие просит об аресте бывшего схимонаха Сергия
СК РФ просит арестовать на два месяца отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы суда Ирина Софинская.
Ранее во вторник сообщалось, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и доставили в Москву.
По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение по трем статья УК РФ. Речь идет о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве, передает RT.
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