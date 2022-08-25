Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий
Следствие ходатайствует о запрете определенных действий в качестве меры пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.
Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд. Заседание по этому вопросу состоится в 16:00 по местному времени (14:00 мск).
Ройзмана задержали накануне. По информации следствия, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший российскую армию. По словам адвоката экс-мэра, тот задержан на двое суток. Планируется, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.
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