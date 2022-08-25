Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий

Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд. Заседание по этому вопросу состоится в 16:00 по местному времени (14:00 мск).

Ройзмана задержали накануне. По информации следствия, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший российскую армию. По словам адвоката экс-мэра, тот задержан на двое суток. Планируется, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

