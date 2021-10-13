Следствие просит арестовать подозреваемого в хищении ректора «Шанинки»
Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, которого подозревают в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), возглавляемого ранее экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
Ранее Зуев был допрошен в качестве подозреваемого по делу о хищении денег. Своей вины ректор вуза не признает.
Ранее Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Сергей Зуев стал шестым фигурантом так называемого «дела Раковой», которое озвучили правоохранители. Ранее по «делу Раковой» были арестованы пять человек - сама бывший замминистра, ее гражданский муж и бывший гендиректор «Фонда новых форм развития образования» Артур Стеценко, бывшие руководители этого Фонда Максим Инкин и Евгений Зак, работавшие вместе с Мариной Раковой в «Сбербанке», а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.
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