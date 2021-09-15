Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в Москве

Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в российской столице. Речь идёт о 39-летнем дезинсекторе Антоне Котове, который проводил санитарную обработку магазина «Магнит» на Совхозной улице.

По сообщениям СКР, сегодня суд решит вопрос об аресте подозреваемого. Уточняется, что следователи назначили 40 химических экспертиз объектов, изъятых на месте происшествия.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для дезинсекции в арбузах, которыми в Москве отравилась семья. В сообщении говорится, что на лабораторные исследования были отправлены продукты питания из квартиры на Совхозной улице, а также магазина «Магнит», для обработки помещений которого и было использовано обнаруженное вещество.



