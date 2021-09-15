Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в Москве
Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в российской столице. Речь идёт о 39-летнем дезинсекторе Антоне Котове, который проводил санитарную обработку магазина «Магнит» на Совхозной улице.
По сообщениям СКР, сегодня суд решит вопрос об аресте подозреваемого. Уточняется, что следователи назначили 40 химических экспертиз объектов, изъятых на месте происшествия.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для дезинсекции в арбузах, которыми в Москве отравилась семья. В сообщении говорится, что на лабораторные исследования были отправлены продукты питания из квартиры на Совхозной улице, а также магазина «Магнит», для обработки помещений которого и было использовано обнаруженное вещество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в Москве
- Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране
- В Нижегородской области школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей
- Компания Pfizer обнаружила примеси в ампулах вакцины в Японии
- Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске
- В Москве мошенники обманули чиновницу Минпросвещения почти на 4 млн рублей
- Памятник Эльдару Рязанову на кладбище в Москве окрасился в розовый цвет
- ЦИК исключил из федерального списка «Яблока» ещё одного кандидата
- Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram
- Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru