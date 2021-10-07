Следствие просит арестовать экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление принято Тверским районным судом Москвы, передает ТАСС.

Как стало сегодня известно Ракова утверждает, что сама явилась на допрос и не собиралась скрываться от следствия. Об этом она сама заявила членам общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили экс-чиновницу в изоляторе временного содержания на Петровке 38.