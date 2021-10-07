Следствие просит арестовать экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление принято Тверским районным судом Москвы, передает ТАСС.

Как стало сегодня известно Ракова утверждает, что сама явилась на допрос и не собиралась скрываться от следствия. Об этом она сама заявила членам общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили экс-чиновницу в изоляторе временного содержания на Петровке 38.

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Ракова также не признаёт вину. Она рассказала, ее доставили в ИВС около пяти часов утра. При этом обвиняемая не высказала претензий ни к условиям содержания, ни к следственной группе.

Накануне стало известно, что экс-замминистра просвещения с 4 октября уволена с поста вице-президента Сбербанка, который занимала после ухода из ведомства.

По версии следствия, Ракова в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом част работ были не выполнены, хотя и оплачены.

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ФОТО: РИА Новости
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