Следствие попросит заключить Блиновскую под стражу

Как пояснили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, ходатайство об изменении меры пресечения будет направлено в суд в связи с неоднократными нарушениями женщиной ранее избранной меры пресечения.

В настоящее время Блиновская находится под домашним арестом. Ходатайство следствия Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть 26 января.

Ранее Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, обратилась в суд с иском против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, требуя признать незаконными решения и действия службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

