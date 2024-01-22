Следствие попросит заключить Блиновскую под стражу
Следствие намерено попросить Замоскворецкий суд Москвы о заключении блогера Елены Блиновской под стражу, сообщает ТАСС.
Как пояснили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, ходатайство об изменении меры пресечения будет направлено в суд в связи с неоднократными нарушениями женщиной ранее избранной меры пресечения.
В настоящее время Блиновская находится под домашним арестом. Ходатайство следствия Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть 26 января.
Ранее Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, обратилась в суд с иском против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, требуя признать незаконными решения и действия службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru