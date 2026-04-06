Трамп отказался превращать Канаду в 51-й штат США
6 апреля 202617:15
Превращению Канады в 51-й штат США мешают исторические и политические факторы. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он указал, что «у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с «О, Канада».
«C этим не разобраться за три с половиной года... Думаю, этому не бывать!» — сказал он в интервью британскому королевскому биографу Роберту Хардману.
Ранее Трамп заявил, что если Канада желает добиться снижения налогов и перестать платить таможенные пошлины, то ей следует войти в состав США, пишут «Известия».
