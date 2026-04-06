Сбой у банков в России связали с DDOS-атаками с территории США
Сергей Вакулин заявил НСН, что сервер может находиться якобы в США, но им можно управлять удаленно из любой страны.
Мощная DDOS-атака может негативно сказаться на оборудовании российских ресурсов, оно может просто выйти из строя, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Роскомнадзор сообщил о рекордном всплеске DDOS-атак на государственные информационные ресурсы России на фоне сообщений о возможном полном ограничении работы Telegram. Если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю, то в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — общее число атак резко выросло до 949. По данным ведомства, с 16 по 22 марта основным источником атак были США, на страну приходится 37,6% от общего числа атак. Также в тройку «лидеров» вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%). Вакулин раскрыл последствия таких атак.
«По моей информации, у нас хватает мощностей для отражения атак. Но если будет мощная DDOS-атака, это может негативно сказаться на оборудовании, оно может просто выйти из строя. Это может привести к проблемам в платежных системах, что мы недавно в принципе наблюдали, когда невозможно было картой расплатиться. Причину никто не озвучил. Мы можем наблюдать, с какой территории ведется атака, но отвечать смысла нет. Нельзя точно сказать, потому что сервер может находиться якобы в США, но им можно управлять удаленно, из любой другой страны. Поэтому просто приехать в точку, откуда ведется атака, и поймать хакера, условно говоря, не получится», - объяснил он.
Массовый сбой в работе российских банков и Системы быстрых платежей не был вызван действиями Роскомнадзора (РКН), заявила в Telegram сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
