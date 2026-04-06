Мощная DDOS-атака может негативно сказаться на оборудовании российских ресурсов, оно может просто выйти из строя, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Роскомнадзор сообщил о рекордном всплеске DDOS-атак на государственные информационные ресурсы России на фоне сообщений о возможном полном ограничении работы Telegram. Если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю, то в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — общее число атак резко выросло до 949. По данным ведомства, с 16 по 22 марта основным источником атак были США, на страну приходится 37,6% от общего числа атак. Также в тройку «лидеров» вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%). Вакулин раскрыл последствия таких атак.