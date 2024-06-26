Следствие попросило суд заочно арестовать экс-телеведущую Курбангалееву
Следствие ходатайствовало о заочном аресте бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.
Отмечается, что следствие призвало заключить журналистку под стражу на два месяца «с момента задержания на территории РФ или экстрадиции». Суд зарегистрировал ходатайство. Курбангалеевой вменяют оправдание терроризма в интернете, бывшей телеведущей может грозить 5-7 лет заключения.
Ранее МВД объявило Курбангалееву в розыск по статье Уголовного кодекса, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru