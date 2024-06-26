Следствие попросило суд заочно арестовать экс-телеведущую Курбангалееву

Следствие ходатайствовало о заочном аресте бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.

Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск

Отмечается, что следствие призвало заключить журналистку под стражу на два месяца «с момента задержания на территории РФ или экстрадиции». Суд зарегистрировал ходатайство. Курбангалеевой вменяют оправдание терроризма в интернете, бывшей телеведущей может грозить 5-7 лет заключения.

Ранее МВД объявило Курбангалееву в розыск по статье Уголовного кодекса, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СудАрестЖурналисты

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