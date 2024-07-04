Следствие попросило смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры

В середине июля прошлого года суд отправил Максима Паршина и Александра Моносова под домашний арест, несмотря на требования следствия о заключении их под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в итоге Мосгорсуд постановил заключить обоих фигурантов в СИЗО.

В ходе рассмотрения апелляции прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.

Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Паршин и Моносов не признали свою вину, передает «Радиоточка НСН».

