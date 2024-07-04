Следствие попросило смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой перевести предпринимателя Александра Моносова, фигуранта дела бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина, из СИЗО под меры, предусматривающие запрет на определенные действия. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В картотеке указано, что ходатайство будет рассматриваться 4 июля.

Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили СИЗО

В середине июля прошлого года суд отправил Максима Паршина и Александра Моносова под домашний арест, несмотря на требования следствия о заключении их под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в итоге Мосгорсуд постановил заключить обоих фигурантов в СИЗО.

В ходе рассмотрения апелляции прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.

Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Паршин и Моносов не признали свою вину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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