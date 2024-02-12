Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову на два месяца
Следствие попросило столичный Таганский суд продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом заявил адвокат Калой Ахильгов в беседе с РИА Новости.
«Следствие попросило продлить арест еще на два месяца», — отметил защитник.
По словам Ахильгова, заседание суда состоится 13 февраля.
Шабутдинова задержали в ноябре прошлого года и отправили в СИЗО, напоминает Ura.ru. Позже арест блогера продлили до 16 февраля. Бизнес-тренера обвинили в мошенничестве, совершенном группой в особо крупном размере. По данным следствия, коуч действовал от лица подконтрольных ему организаций и создавал ложное впечатление о возможности ведения высокодоходного бизнеса благодаря его курсам, пишет RT. Шабутдинов не признал свою вину.
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