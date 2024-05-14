Следствие попросило об аресте тезки начальника кадрового главка Минобороны
Следствие ходатайствовало об аресте полного тезки руководителя главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, документ поступил в 235-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — указали в учреждении.
На сайте суда отмечается, что заседание было назначено на 18.25 мск 13 мая, информации о его результатах пока нет.
Ранее СМИ сообщили о следственных действиях против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. По данным РЕН ТВ, в рамках расследования по неназванному делу у офицера провели обыск, также его допросили.
В Минобороны Кузнецов с 2023 года возглавлял управление кадров, до этого был начальником восьмого управления Генштаба Вооруженных сил, которое отвечает за техническую защиту информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru