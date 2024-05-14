Следствие попросило об аресте тезки начальника кадрового главка Минобороны

Следствие ходатайствовало об аресте полного тезки руководителя главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, документ поступил в 235-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — указали в учреждении.

На сайте суда отмечается, что заседание было назначено на 18.25 мск 13 мая, информации о его результатах пока нет.

Ранее СМИ сообщили о следственных действиях против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. По данным РЕН ТВ, в рамках расследования по неназванному делу у офицера провели обыск, также его допросили.

В Минобороны Кузнецов с 2023 года возглавлял управление кадров, до этого был начальником восьмого управления Генштаба Вооруженных сил, которое отвечает за техническую защиту информации.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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