Следствие попросило для блогера Портнягина домашний арест

Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

«Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Портнягина», - указали в суде.

По предварительной информации, меру пресечения блогеру должны избрать 15 апреля.

Ранее Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

