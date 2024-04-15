Следствие попросило для блогера Портнягина домашний арест

Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина, сообщает пресс-служба суда.

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Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

«Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Портнягина», - указали в суде.

По предварительной информации, меру пресечения блогеру должны избрать 15 апреля.

Ранее Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Портнягина
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