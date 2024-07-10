Следствие попросило заочно арестовать иноагента Лазареву за оправдание терроризма

В материале уточняется, что в суде зарегистрирован документ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. Телеведущей грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.

Ранее стало известно, что Лазаревой может грозить еще одно уголовное дело об уклонении обязанностей иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



