Следствие попросило заочно арестовать иноагента Лазареву за оправдание терроризма
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
В материале уточняется, что в суде зарегистрирован документ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. Телеведущей грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.
Ранее стало известно, что Лазаревой может грозить еще одно уголовное дело об уклонении обязанностей иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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