Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Копайгородского
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Мещанский суд Москвы.
Ранее источник агентства заявил, что Копайгородского задержали в ЛНР, куда он отправился для участия в СВО. Ему вменяется присвоение или растрата.
По данным СМИ, по указанному делу следственные действия были проведены в отношении Копайгородского, главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и экс-заммэра города Олега Бурлева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru