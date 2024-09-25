Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Копайгородского

Отмечается, что соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Мещанский суд Москвы.

Ранее источник агентства заявил, что Копайгородского задержали в ЛНР, куда он отправился для участия в СВО. Ему вменяется присвоение или растрата.

По данным СМИ, по указанному делу следственные действия были проведены в отношении Копайгородского, главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и экс-заммэра города Олега Бурлева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

