Мэр Сочи Копайгородский подал в отставку

Глава Сочи Алексей Копайгородский покидает место работы по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Копайгородский возглавлял администрацию города с 2019 года.

Он обратился с просьбой об отставке к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона поддержал решение. Он отметил высокий профессионализм Копайгородского, и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.