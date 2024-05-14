Мэр Сочи Копайгородский подал в отставку

Глава Сочи Алексей Копайгородский покидает место работы по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Копайгородский возглавлял администрацию города с 2019 года.

Он обратился с просьбой об отставке к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона поддержал решение. Он отметил высокий профессионализм Копайгородского, и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.

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Кондратьев подчеркнул, что Копайгородский много внимания уделил облагораживанию пляжных территорий и благоустройству зеленых зон. Также мэр внес огромный вклад в решение проблемы обманутых дольщиков и активно работал над мастер планом города.

Вопрос об отставке главы Сочи будет рассмотрен на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.

Ранее стало известно, что врио главы пострадавшего от паводка Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:СочиОтставкаКраснодарский Край

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