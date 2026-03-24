Следствие исключило утечку газа при взрыве в доме в Севастополе
Следствие не рассматривает утечку бытового газа как причину взрыва в жилом доме в Севастополе и не обнаружило признаков внешнего воздействия на здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
В ведомстве уточнили, что газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, не повреждено, поэтому оснований связывать происшествие с утечкой газа нет. Также, по данным следствия, не выявлено факторов, указывающих на внешнее вмешательство.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после взрыва и частичного обрушения многоэтажного дома. В результате происшествия погибла хозяйка квартиры, ее сын числится пропавшим без вести.
По данным Минздрава, в больницы были доставлены 12 человек, среди которых три ребенка, передает «Радиоточка НСН».
