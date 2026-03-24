При взрыве в доме в Севастополе выгорели десять квартир

Десятки квартир были повреждены после взрыва и пожара в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом заявил и.о. начальника городского управления МЧС Владимир Щедрин, пишет RT.

По его словам, в результате ЧП выгорели десять квартир.

«Выбито остекление, сейчас подводится подсчет, но от 30 до 60 квартир без остекления», - отметил Щедрин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что после взрыва одна женщина погибла, 12 человек были госпитализированы.

