Следственный комитет начал проверку из-за угроз россиянам в Абхазии

В Следственном комитете организовали процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в соответствии с законодательством. Ход расследования находится под его личным контролем.

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По данным СМИ, лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей с российским гражданством поддерживать определенные политические силы.

Также сообщалось об угрозах насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РоссиянеАбхазияАлександр БастрыкинСледственный Комитет

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