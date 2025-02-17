Следственный комитет начал проверку из-за угроз россиянам в Абхазии
В Следственном комитете организовали процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она уточнила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в соответствии с законодательством. Ход расследования находится под его личным контролем.
По данным СМИ, лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей с российским гражданством поддерживать определенные политические силы.
Также сообщалось об угрозах насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru