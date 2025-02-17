Следственный комитет начал проверку из-за угроз россиянам в Абхазии

В Следственном комитете организовали процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в соответствии с законодательством. Ход расследования находится под его личным контролем.