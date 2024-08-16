СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Комиссаренко
Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении стендап-комика Славы Комиссаренко.
Как сообщили в ведомстве, среди обвинений — клевета и оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Также ему инкриминируют разжигание социальной вражды.
По каждой из статей белорусского УК комику может грозить до пяти лет тюрьмы.
Комиссаренко в своих выступлениях неоднократно пародировал Лукашенко и шутил над ним. В 2021 году комику запретили выступать в Белоруссии. Позже он уехал и из России, объясняя это преследованием со стороны белорусского КГБ. Известно, что Комиссаренко планирует в сентябре провести ряд концертов в Юрмале, Праге и Лондоне.
Ранее стало известно, что комик Александр Незлобин продал свою последнюю недвижимость в Москве — двухкомнатную квартиру на улице Спиридоновка в Пресненском районе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru