Следователи выдали тела 84 погибших в «Крокусе» родственникам для захоронения

Тела 84 из 87 опознанных погибших в результате террористической атаки на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске выданы родственникам для процедуры захоронения. Тела находились в судебно-медицинском морге в столичном районе Царицыно, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Как передаёт RT, в среду, 3 апреля детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что число погибших несовершеннолетних во время теракта выросло до шести. По официальным данным МЧС, погибли 144 человека. Однако до сих пор некоторые посетители концерта группы «Пикник», который должен был состояться в день нападения 22 марта, числятся пропавшими без вести.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек по подозрению в причастности к теракту, в том числе, четверых непосредственных исполнителей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», под стражу отправлены 10 из них. Ответственность за нападение взяло на себе афганское ответвление террористической группировки ИГИЛ, запрещённой в России.

