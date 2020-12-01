Следователи проверят высказывания Навального на наличие призывов к экстремизму

Московские следователя проводят проверку после высказываний политика Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на наличие призыва к экстремизму, пишет ТАСС.

Речь идет об эфире программы «Утренний разговор» от 27 апреля, в которой политик рассказывал о своей программе «Пять шагов для России».

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По версии следствия, Навальный программе призывал к насильственном изменению конституционного строя в РФ. Проверка проводится по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2. ст. 280 УК РФ).



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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ПроверкиСледственный КомитетАлексей Навальный
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