Следователи проверят высказывания Навального на наличие призывов к экстремизму
Московские следователя проводят проверку после высказываний политика Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на наличие призыва к экстремизму, пишет ТАСС.
Речь идет об эфире программы «Утренний разговор» от 27 апреля, в которой политик рассказывал о своей программе «Пять шагов для России».
По версии следствия, Навальный программе призывал к насильственном изменению конституционного строя в РФ. Проверка проводится по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2. ст. 280 УК РФ).
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