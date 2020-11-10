Навальный выиграл компенсацию за задержание на Болотной площади
Алексей Навальный и Вадим Гунько выиграли в Европейском суде по правам человека компенсацию по делу о задержании на Болотной площади. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.
В решении суда по иску «Навальный и Гунько против России» говорится, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека: на свободу и неприкосновенность, на свободу собрания и на независимое судебное разбирательство. Кроме того, было проигнорировано положение, запрещающее пытки или унизительное обращение или наказание.
В итоге суд присудил Алексею Навальному компенсацию в 8500 евро. Вадиму Гунько назначено 7500 евро компенсации.
Навальный и Гунько были задержаны 6 мая 2012 года на несанкционированной акции, которая прошла в центре Москвы накануне инаугурации президента Владимира Путина и завершилась массовыми задержаниями. Оппозиционеры провели ночь в отделении полиции, после чего их привлекли к административной ответственности.
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