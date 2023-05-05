Следователь МВД задержан в Петербурге за взятку в 1 млн рублей

Следователь министерства внутренних дел задержан в Санкт-Петербурге за получение взятки в один миллион рублей. Как сообщили в главке ведомства по Северной столице и области, задержание проведено непосредственно при получении денег, то есть, с поличным.

Согласно информации, опубликованной на сайте пресс-службы Управления, оперативное мероприятие проведено в четверг, 4 мая. По оперативным данным, следователь вымогал средства за то, чтобы не привлекать человека к уголовной ответственности в рамках расследования дела о мошенничестве.

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Как пояснили в петербургском главке МВД, уличённый во взяточничестве сотрудник будет отправлен в отставку и привлечён к ответственности по результатам проверки. Имя задержанного не называется.

Ранее судью арбитражного суда на Алтае приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей за получение взяток. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», осуждённый брал деньги по делам о банкротстве граждан и компаний за принятие выгодного решения для взяткодателей.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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