Следком пока не возбудил дело после гибели кота Твикса

Правоохранители продолжают проверку после инцидента с котом Твиксом, выброшенным из поезда в Кирове и позднее найденным мертвым, уголовное дело пока не возбуждено. Об этом пишет ТАСС.

После гибели Твикса РЖД запретило выбрасывать животных из поездов

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия с котом. По какой статье было начато разбирательство, не уточнялось.

«Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте ... продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса, проводится проверка», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи сопоставляют собранные сведения.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за гибели кота Твикса, которого проводница приняла за бездомного и выгнала из поезда в Кирове, напоминает Ura.ru.

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