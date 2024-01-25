Следком пока не возбудил дело после гибели кота Твикса

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия с котом. По какой статье было начато разбирательство, не уточнялось.

«Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте ... продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса, проводится проверка», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи сопоставляют собранные сведения.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за гибели кота Твикса, которого проводница приняла за бездомного и выгнала из поезда в Кирове, напоминает Ura.ru.

