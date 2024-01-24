После гибели Твикса РЖД запретило выбрасывать животных из поездов
РЖД после инцидента с высадкой кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург изменило внутренние правила, сообщает «Коммерсант».
Теперь они запрещают просто выбрасывать обнаруженных животных. Отныне проводники обязаны искать владельца, в противном случае, необходимо передать животное работникам станции. Те должны также искать хозяина, а в случае неудачи передавать его в приют.
В будущем вид животного, которое перевозит пассажир, будет отображаться в мобильном приложении, которое используют проводники. Другие пассажиры тоже смогут видеть при покупке билета, есть ли рядом соседи с животными.
Ранее стало известно, что РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru