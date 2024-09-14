Следком подтвердил причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
Судебные документы подтверждают причастность заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александра Чикова и генерального директора завода Игоря Кушникова к делу об аварии в котельной прошлой зимой. Об этом сообщает РИА Новости.
Свидетельские показания, показания потерпевших, протокол осмотра места происшествия и другие материалы, представленные следователем, указывают на обоснованность подозрений в отношении этих лиц.
Известно, что уголовное дело было возбуждено в январе. Тогда были задержаны Рязанцев, который обвиняется в превышении должностных полномочий, и Чиков с Кушниковым, которые обвиняются в выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Рязанцев был заключен под стражу, Чиков и Кушников также были отправлены в СИЗО, однако позднее Чиков был переведен под домашний арест, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru