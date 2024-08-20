Авария на котельных привела к отключению воды и света в Подольске

Уточняется, что аварии произошли в 7 утра по Московскому времени. Как сообщают местные жители, на данный момент электричества нет почти во всем городе Подмосковья. По информации группы «Типичный Подольск» в соцсе5ти ВКонтакте, в Подольске также не работают светофоры и троллейбусы.

В администрации заявили, что на месте аварий работают бригады специалистов, которые в ближайшее время намерены устранить неполадки.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. В результате нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС без света остались ряд городов региона, включая Владивосток, Артем и Находку, напоминает «Радиоточка НСН».

