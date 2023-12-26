Следивший за военкором Коцем москвич получил год колонии

Следивший за местом жительства военного корреспондента Александра Коца в Москве гражданин приговорён к лишению свободы сроком на один год. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Такой вердикт вынес мировой судья, информирует прокуратура Москвы.

Согласно приговору, 28-летнему москвичу Леониду Гутарову также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение двух лет. Обвиняемому вменили статью УК о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он признал свою вину.

Согласно материалам дела, Гутаров вместе с соучастником решили незаконно собрать данные о частной жизни Коца с целью дальнейшей передачи информации и её тиражирования. Осуждённый скрытно наблюдал за домом журналиста с 4 по 7 ноября нынешнего года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гутаров также пытался расспросить жену Коца о деятельности её супруга, представившись соседом.

