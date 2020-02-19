«Следить за соблюдением закона должна полиция, а не вооруженные банды». Делягин о росте числа силовиков в РФ

«Смотря с чем сравнивать. В Белоруссии на душу населения больше милиционеров, чем в России полицейских. Но при этом в Белоруссии практически не существует преступности в нашем понимании. Больше расходов на полицейских, но и больше обеспечивается общественный порядок и больше экономится ресурсов. В Америке абсолютный максимум людей сидит в тюрьмах. Им приходится тратить деньги на их содержание. Но люди, которые там сидят, совершают преступления, а не являются жертвами американского правосудия. Так что расходы на обеспечение правопорядка в обществе окупаются и способствуют значительной экономии общественных ресурсов. С одной стороны, меньше ресурсов расточается в результате различных преступлений, с другой стороны, меньше ресурсов тратится на содержание пойманных преступников. В РФ количество людей, лишенных свободы, сократилось за несколько лет в 1,5 раза. Что сопровождалось экономией средств. Но говорить, что нам не нужны полицейские, потому что мы тратим на них деньги, и пусть вооруженные банды сами регулируют порядок на улицах, как в Сальвадоре, не нужно. Все очень неоднозначно», - отметил эксперт.

Из-за отсутствия сведений о численности состава в исследование издания «Проект» не попало Главное управление специальных программ президента. Также не учитываются сотрудники частных охранных предприятий, потому что они не относятся к государственной службе.

Отмечается, что сильнее всего с 2012 по 2018 годы выросло число прокуроров и следователей — на 25,5% и 23,3% соответственно. Военных за это время стало больше на 19,9%. Отчасти на это повлиял вывод военных прокуроров и следователей из подчинения Минобороны. Сильнее всего сократили кадровый состав спасатели и таможенники — на 32% и 18,1%.

