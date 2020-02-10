Неучтённые пытки. Защита обжалует приговор по делу «Сети»

Защита планирует подать апелляционную жалобу на приговор в отношении обвиняемых по дела подпольной группы «Сеть», включенной в федеральный список террористических организаций. Об этом сообщил Станислав Фоменко - адвокат одного из осуждённых, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Согласно вердикту, они проведут в местах лишения свободы от 6 до 18 лет в зависимости от степени тяжести совершенных деяний.

По словам адвоката, его подзащитный жаловался на пытки во время следствия. Подсудимый, в частности, показывал следы от воздействия электротока, однако суд отказался изучить это обстоятельство, передает RT.

Следствие и прокуратура считают, что «Сеть» представляла собой межрегиональную организацию террористической направленности, её участники придерживаются левых анархических взглядов. Они якобы готовили свержение действующего строя.

В частности, следователи считали, что подпольная группа планировала совершить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия», отмечает Газета.ру.

Сначала задержанные стали давать признательные показания, однако позже от них отказались. Они настаивали, что организации под названием «Сеть» вообще не было, а сами они просто любили играть в страйкбол, который напоминал отработку боевых действий. Некоторые обвиняемые неоднократно жаловались на пытки со стороны силовиков и другие нарушения.

